Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 21 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Аталанта Руслана Маліновського в 21 турі Серії А зіграє виїзний матч із Торіно.
Матч відбудеться 25 січня, на Стадіо Олімпіко в Турині.
Початок о 21:45 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Також онлайн матч чемпіонату Італії Торіно - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті.
Після 20 турів Аталанта на 5-й сходинці в турнірній таблиці. У бергамців 35 очок. У Торіно 27 очок і 9 сходинка.
У минулому турі Аталанта сенсаційно програла СПАЛу (1:2), а туринці поступилися Сассуоло (2:1).