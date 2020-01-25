Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 21 туру Серії А. LIVE

 Торино - Аталанта смотреть онлайн матч 25.01.2020 - прямая трансляция | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україну дискваліфікували в змішаній естафеті
Сьогодні 19:12 1488
Іван Редкач - Денні Гарсія: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 21:09 1131
Барселона поступилася Валенсії в Ла-Лізі
Сьогодні 19:33 509
Баварія - Шальке: онлайн-трансляція матчу 19 туру Бундесліги. LIVE
Сьогодні 19:24 283
Редкач - Гарсія: головний шанс для українця в кар'єрі
Сьогодні 19:14 246
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів
Сьогодні 18:56 399
Хижняк виграв Кубок Странджа
Сьогодні 18:00 476
Збірна України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу в Поклюці
Сьогодні 17:29 887
Збірна України у ТОП-5 в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
Сьогодні 14:55 726
Редкач - Гарсія: букмекери дають невтіший прогноз для українця
Сьогодні 13:58 455
Блоги
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів
Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:56 396
Росіянина вигнали з Australian Open, через бійку
Росіянина вигнали з Australian Open, через бійку Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:54 957
Ребров - про легендарне Динамо Лобановського - Трендець
Ребров - про легендарне Динамо Лобановського - Трендець Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:22 352
Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса
Згадати все! Редкач нокаутував Александера, Гарсія - Гаранадоса Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:39 821
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота
Такого ви ще не бачили. Карколомний прохід, кидок і гол у власні ворота Андрій Твердохліб
Вчора 14:48 2276
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі
Світоліна, Вільямс, Федерер та інші зірки попрощалися з Каролін Возняцкі Андрій Твердохліб
Вчора 12:38 1595
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
Вчора 12:10 5238
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України
Дружина українського футболіста показала соковиті сідниці та запропонувала розгледіти в них прапор України Андрій Твердохліб
Вчора 11:24 4939
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя
Відео дня. Світоліна виконала феноменальний удар - Бумеранг і назвала його ударом свого життя Андрій Твердохліб
Вчора 11:11 5983
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод
Незарахована шайба в матчі Донбас - Білий Барс: судді розібрали епізод Андрій Твердохліб
Вчора 10:47 730
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1
Єврокубкові весни українського футболу. На рівні з грандами. Частина 1 Valeriy Ruchka
23.01.2020 23:06 296
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував
Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував Valeriy Ruchka
23.01.2020 22:20 1019
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open
Кірьос спародіював Надаля під час матчу на Australian Open Valeriy Ruchka
23.01.2020 14:02 462
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою
Дербі в студентській баскетбольній лізі закінчилося масовою бійкою Valeriy Ruchka
23.01.2020 10:13 401
"Рука Бога". Мбаппе у півфіналі Кубка французької ліги повторив витівку Марадони
"Рука Бога". Мбаппе у півфіналі Кубка французької ліги повторив витівку Марадони Valeriy Ruchka
23.01.2020 09:43 1382
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:53 Футбол Челсі вибив Халл Сіті з Кубка Англії 134
21:39 Хокей. УХЛ Дніпро – Донбас 1:2. Огляд матчу 138
21:19 Футбол Родрігес: Був шокований від переводу в дубль 528
21:09 Бокс Іван Редкач - Денні Гарсія: онлайн-трансляція бою 1131
21:02 Пряма трансляція Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 21 туру Серії А. LIVE 356
21:00 Біатлон Підгрушна прокоментувала свою помилку, через яку дискваліфікували збірну України 1737 3
20:50 RunNews Українки потрапили у ТОП-10 світового марафонського рейтингу 189
20:34 Футбол Валенсія - Барселона 2:0. Огляд матчу 555
20:22 Футбол Тоттенгем не зміг переграти Саутгемптон, перемоги Норвіча і Шеффілда. Результати матчів Кубка Англії 191
19:50 Футбол Шахтар - Лех 1:0. Огляд матчу 315
19:33 Футбол Барселона поступилася Валенсії в Ла-Лізі 509
19:24 Пряма трансляція Баварія - Шальке: онлайн-трансляція матчу 19 туру Бундесліги. LIVE 283
19:14 Теніс Редкач - Гарсія: головний шанс для українця в кар'єрі 246
19:12 Біатлон Україну дискваліфікували в змішаній естафеті 1488
19:09 Бокс Збірна України здобула чотири золота і срібло в останній день Кубка Странджа 249
18:56 Блог Редкач - Гарсія: суперник українця - ТОП! Він перемагав легендарних боксерів 399
18:54 Блог Росіянина вигнали з Australian Open, через бійку 969
18:43 Футбол Зубков відзначився дублем за Ференцварош 335
18:27 Футбол Барселона та Ювентус обмінялися гравцями 577
18:16 Футбол Шахтар здобув першу перемогу на зборах в Туреччині 401
18:00 Бокс Хижняк виграв Кубок Странджа 476
17:55 Футбол Лестер мінімально переграв Брентфорд у Кубку Англії 164
17:29 Біатлон Збірна України провалила змішану естафету на етапі Кубка світу в Поклюці 887
17:22 Блог Ребров - про легендарне Динамо Лобановського - Трендець 353
17:01 Футбол Родрігес: Я був не правий, але я зробив висновок з цієї ситуації 726

Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 21 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 21:02 356 0
Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 21 туру Серії А. LIVE
#аталанта, #маліновський, #серія а, #футбол, #італія

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 21 турі Серії А зіграє виїзний матч із Торіно.

Матч відбудеться 25 січня, на Стадіо Олімпіко в Турині.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч чемпіонату Італії Торіно - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті.

Після 20 турів Аталанта на 5-й сходинці в турнірній таблиці. У бергамців 35 очок. У Торіно 27 очок і 9 сходинка.

У минулому турі Аталанта сенсаційно програла СПАЛу (1:2), а туринці поступилися Сассуоло (2:1).

Коментарі ()