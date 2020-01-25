Торіно - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 21 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 21 турі Серії А зіграє виїзний матч із Торіно.

Матч відбудеться 25 січня, на Стадіо Олімпіко в Турині.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч чемпіонату Італії Торіно - Аталанта наживо дивіться на нашому сайті.

Після 20 турів Аталанта на 5-й сходинці в турнірній таблиці. У бергамців 35 очок. У Торіно 27 очок і 9 сходинка.

У минулому турі Аталанта сенсаційно програла СПАЛу (1:2), а туринці поступилися Сассуоло (2:1).