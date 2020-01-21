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Ястремська - Возняцкі: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE
Сьогодні 10:53 210
Ястремська зіграє з Возняцкі у 2 колі Australian Open
Сьогодні 07:56 1578
Ястремська розгромила Юван у 1 колі Australian Open
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Динамо переграло Нефтчі у контрольному матчі
Вчора 17:52 1628 1
Нападник Шахтаря підсилить клуб Гармаша
Вчора 12:45 2456 1
Цуренко поступилася Барті на Australian Open
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Вчора 11:37 2852
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Вчора 11:13 3666
Кадар хоче перейти у китайський клуб
Вчора 09:45 1385
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Мілевський і Алієв влаштували "розборки" в центрі Києва Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:44 1818 1
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Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу
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Сьогодні 11:14 227
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси
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Сьогодні 08:03 253
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 11:22 204460
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 2 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

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Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

 Дивіться: УПЛ у рейтингу чемпіонатів обійшла російську Прем’єр-лігу

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.