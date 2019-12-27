 У Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Розклад заїздів | Біатлон | Champion.com.ua
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У Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Розклад заїздів

Сьогодні 15:53 296 0
У Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Розклад заїздів

Джерело - Чемпіон.

28 грудня, на футбольному стадіоні Фелтінс-Арена у Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка, або World Team Challenge.

В цьому році українському команду представляють - Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний. Також, вперше буде проведено гонку серед юніорів, там нас представлятимуть Богдан Цимбал і Катерина Бех.

Розклад змагань:

18.35 - церемонія відкриття
19.15 - мас-старт
20.05 - гонка переслідування
21.00 - церемонія закриття

Дивіться пряму трансляцію із Гельзенкірена на нашому сайті.

Склад учасників:

Дорослі:

Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна)
Деніз Геррманн / Бенедікт Долль (Німеччина)
Лаура Дальмайєр / Ерік Лессер (Німеччина)
Ліза Тереза Хаузер / Юліан Ебергард (Австрія)
Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)
Єкатєріна Юрлова-Перхт / Матвєй Єлісєєв (Росія)
Ветле-С’ястад Крістіансен / Марте Олсбу-Ройселанд (Норвегія)
Маркета Давідова / Міхал Крчмар (Чехія)
Анаїс Бескон / Антонен Гігона (Франція)
Лєна Хеккі / Бенджамін Вегер (Швейцарія)

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