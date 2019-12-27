Джерело - Чемпіон.

28 грудня, на футбольному стадіоні Фелтінс-Арена у Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка, або World Team Challenge.

В цьому році українському команду представляють - Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний. Також, вперше буде проведено гонку серед юніорів, там нас представлятимуть Богдан Цимбал і Катерина Бех.

Розклад змагань:

18.35 - церемонія відкриття

19.15 - мас-старт

20.05 - гонка переслідування

21.00 - церемонія закриття

Дивіться пряму трансляцію із Гельзенкірена на нашому сайті.

Склад учасників:

Дорослі:

Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна)

Деніз Геррманн / Бенедікт Долль (Німеччина)

Лаура Дальмайєр / Ерік Лессер (Німеччина)

Ліза Тереза Хаузер / Юліан Ебергард (Австрія)

Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)

Єкатєріна Юрлова-Перхт / Матвєй Єлісєєв (Росія)

Ветле-С’ястад Крістіансен / Марте Олсбу-Ройселанд (Норвегія)

Маркета Давідова / Міхал Крчмар (Чехія)

Анаїс Бескон / Антонен Гігона (Франція)

Лєна Хеккі / Бенджамін Вегер (Швейцарія)