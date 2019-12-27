Джерело - Чемпіон.
28 грудня, на футбольному стадіоні Фелтінс-Арена у Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка, або World Team Challenge.
В цьому році українському команду представляють - Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний. Також, вперше буде проведено гонку серед юніорів, там нас представлятимуть Богдан Цимбал і Катерина Бех.
Розклад змагань:
18.35 - церемонія відкриття
19.15 - мас-старт
20.05 - гонка переслідування
21.00 - церемонія закриття
Дивіться пряму трансляцію із Гельзенкірена на нашому сайті.
Склад учасників:
Дорослі:
Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний (Україна)
Деніз Геррманн / Бенедікт Долль (Німеччина)
Лаура Дальмайєр / Ерік Лессер (Німеччина)
Ліза Тереза Хаузер / Юліан Ебергард (Австрія)
Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія)
Єкатєріна Юрлова-Перхт / Матвєй Єлісєєв (Росія)
Ветле-С’ястад Крістіансен / Марте Олсбу-Ройселанд (Норвегія)
Маркета Давідова / Міхал Крчмар (Чехія)
Анаїс Бескон / Антонен Гігона (Франція)
Лєна Хеккі / Бенджамін Вегер (Швейцарія)