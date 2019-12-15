Реал вирвав нічию у матчі проти Валенсії

Джерело - Чемпіон.

У 17 турі Ла-Ліги Реал врятувався від поразки у матчі проти Валенсії.

Обидва м'ячі відбулися в кінці другого тайму. Васс віддав точну передачу на Солера і 22-річний іспанець забив свій перший гол в Ла-Лізі за кажанів. Однак свій 11-й гол у сезоні провів Карім Бензема, вирвавши нічию для свого клубу.

Мадридці втратили можливість вийти в одноосібні лідери чемпіонату Іспанії, не скориставшись нічийним результатом Барселони. Реал набрав 35 очок і зрівнявся з каталонцями.

У наступному матчі Реал в перенесеному матчі 10-го туру Прімери зіграє з Барселоною. Валенсія проведе черговий матч в чемпіонаті 21 грудня проти Вальядоліда.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

17 тур

Валенсія - Реал 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 78 Солер, 1:1 - 90+5 Бензема