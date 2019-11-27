Барселона - Боруссія Д: онлайн-трансляція 5 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 листопада, в Барселоні на стадіоні Камп Ноу відбудеться матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів: Барселона прийме Боруссію з Дортмунда. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ситуація в групі F напружена - відразу три команди претендують на вихід в плей-оф. Барселона очолює турнірну таблицю, але випереджає дортмундців всього на один бал, а над Інтером має перевагу в чотири очки, але італійці сьогодні грають з Славією і напевно здобудуть перемогу.

Матч в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1.

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