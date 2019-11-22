Аталанта - Ювентус: онлайн-трансляція 13 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти Ювентуса в 13 турі чемпіонату Італії.

Матч відбудеться 23 листопада, на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія в Бергамо.

Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Аталанта - Ювентус у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку гри.

У 12 турії Серії А Аталанта зіграла внічию з Сампдорією (0:0), а Ювентус вирвав перемогу у Мілана (1:0).