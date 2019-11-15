Україна - Данія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро U-21. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України у матчі відбіркового турніру до Євро 2021 (U-21) зіграє проти збірної Данії.

Матч відбудеться сьогодні, 15 листопада, на Арені Львів.

Початок о 18:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Дивіться онлайн матч Україна (U-21) - Данія (U-21) у прямому ефірі на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

Молодіжна збірна України, під керівництвом Руслана Ротаня, невдало розпочала відбірковий цикл, у 3-х матчах здобувши лише 1 перемогу. Наразі українці з 3-ма очками посідають 4 сходинку в турнірній таблиці групи 8. Збірна Данії зі 100% результатом лідирує у групі.

Нагадаємо, напередодні національна збірна України перемогла Естонію в контрольній грі, завдяки єдиному голу Романа Безуса.