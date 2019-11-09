 Бернли - Вест Хэм смотреть онлайн матч 12 тур АПЛ - 9.11.2019 | Футбол | Champion.com.ua
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Бернлі - Вест Гем: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 07:35 124 0
Бернлі - Вест Гем: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка зіграє проти Бернлі в 12 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 9 листопада, на стадіоні Терф Мур у Бернлі.

Початок о 17:00 за київським часом.

В Україні жоден телеканал не покаже трансляцію матчу. Дивиться пряму трансляцію Бернлі - Вест Гем Юнайтед на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

В 11 турі Вест Гем вдома програв Ньюкаслу (2:3), а Бернлі зазнав поразки від Шеффілд Юнайтед (3:0). Команди розмістилися поруч в турнірній таблиці АПЛ. У Ярмоленка і Ко 13 сходинка й 13 очок, Бернлі на 14-й позиції з 12 очками.

Нагадаємо, після серії невдач з'явилася інформація про відставку головного тренера молотобійців Мануеля Пеллегріні.

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