Бернлі - Вест Гем: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка зіграє проти Бернлі в 12 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 9 листопада, на стадіоні Терф Мур у Бернлі.

Початок о 17:00 за київським часом.

В Україні жоден телеканал не покаже трансляцію матчу. Дивиться пряму трансляцію Бернлі - Вест Гем Юнайтед на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

В 11 турі Вест Гем вдома програв Ньюкаслу (2:3), а Бернлі зазнав поразки від Шеффілд Юнайтед (3:0). Команди розмістилися поруч в турнірній таблиці АПЛ. У Ярмоленка і Ко 13 сходинка й 13 очок, Бернлі на 14-й позиції з 12 очками.

Нагадаємо, після серії невдач з'явилася інформація про відставку головного тренера молотобійців Мануеля Пеллегріні.