Команда Ярмоленка може втратити головного тренера

Джерело - xsport.ua.
Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні може покинути свою посаду.
Про це повідомляє The Sun.
У лондонському клубі незадоволені роботою менеджера.
В останніх матчах Вест Гем втратив багато очок в рамках АПЛ і опустився на 13-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише 13 набраних очок після 11-ти турів.
Відзначимо, що імена потенційних кандидатів на посаду тренера Вест Гема поки не називаються.
Нагадаємо, Ярмоленко міг перейти до Наполі.
Раніше Ярмоленко оформив перший асист у сезоні.