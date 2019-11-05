Команда Ярмоленка може втратити головного тренера

У клубі незадоволені роботою Пеллегріні

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні може покинути свою посаду.

Про це повідомляє The Sun.

У лондонському клубі незадоволені роботою менеджера.

В останніх матчах Вест Гем втратив багато очок в рамках АПЛ і опустився на 13-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише 13 набраних очок після 11-ти турів.

Відзначимо, що імена потенційних кандидатів на посаду тренера Вест Гема поки не називаються.

Нагадаємо, Ярмоленко міг перейти до Наполі.

Раніше Ярмоленко оформив перший асист у сезоні.