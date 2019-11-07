Олександрія - Сент-Етьєн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграє з Сент-Етьєном у 4 турі групи I Ліги Європи.

Гра відбудеться 7 листопада, на стадіоні Арена Львів (домашній стадіон Олександрії у ЛЄ - ред.) у Львові.

Початок о 21:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Олександрія - Сент-Етьєн у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

У матчі 3-го туру у Франції команди розписали нічию (1:1). У групі I лідирують Вольфсбург і Гент, у який по 5 очок. Олександрія та Сент-Етьєн набрали по 2 очки й ділять 3-4 сходинки.

Київське Динамо в 4 турі ЛЄ на виїзді гратиме з Копенгагеном.