 Александрия - Сент-Етьен смотреть онлайн матч Лига Европы LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Сент-Етьєн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 17:51 708 0
Олександрія - Сент-Етьєн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграє з Сент-Етьєном у 4 турі групи I Ліги Європи.

Гра відбудеться 7 листопада, на стадіоні Арена Львів (домашній стадіон Олександрії у ЛЄ - ред.) у Львові.

Початок о 21:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Олександрія - Сент-Етьєн у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

У матчі 3-го туру у Франції команди розписали нічию (1:1). У групі I лідирують Вольфсбург і Гент, у який по 5 очок. Олександрія та Сент-Етьєн набрали по 2 очки й ділять 3-4 сходинки.

Київське Динамо в 4 турі ЛЄ на виїзді гратиме з Копенгагеном.

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