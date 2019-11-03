Дніпро-1 - Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

УПЛ, 13-й тур Дніпро-1 - Зоря Відеотрансляція матчу

Джерело - Чемпіон.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги сьогодні, 13 жовтня, на Дніпро Арені відбудеться матч між Дніпром-1 та Зорею.

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Дніпро-1 підійшов до цього матчу з серією з чотирьох поспіль поразок. В турнірній таблиці УПЛ дніпряни розташовуються на восьмому місці, маючи в активі 11 очок. Зоря здобула дві перемоги поспіль. У луганського клубу в активі 22 очки і четверта позиція в турнірній таблиці. У матчі першого кола Зоря і Дніпро-1 зіграли внічию - 1:1.

Дивитися матч Дніпро-1 - Зоря можна на телеканалі УНІАН. Початок зустрічі - о 14.00.

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