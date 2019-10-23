Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Динамо Київ прийматиме данський Копенгаген в 3 турі Ліги Європи.
Матч відбудеться 24 жовтня, У Києві на НСК Олімпійський.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Дивіться онлайн матч Динамо - Копенгаген на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
Слідкуйте за текстовою трансляцію на нашому сайті, починаючи з 21:55.
У 2 турі Динамо на виїзді зіграло внічию з Лугано (0:0). Саме Динамо та Копенгаген очолюють групу B Ліги Європи, маючи в активі по 4 очки.
Також на нашому сайті слідкуйте за матчем Сент-Етьєн - Олександрія, який відбудеться завтра, 24 жовтня, о 19:55. Пряма та текстова трансляція будуть доступні на Чемпіоні.