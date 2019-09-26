Шахтар - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар в 9 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме полтавську Ворсклу.

Матч відбудеться 27 вересня, на стадіоні ОСК Металіст в Харкові.

Початок о 19:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також дивитися трансляцію матчу Шахтар - Ворскла онлайн в прямому ефірі можна в сервісі Olltv на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

Шахтар впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ, вигравши усі 8 матчів на старті сезону. Ворскла ж у 8 турі зазнала нищівної поразки вдома від Динамо та посідає 10 сходинку, маючи в доробку 7 очок.

Нагадаємо, в пропущеному матчі 4 туру Динамо вирвало перемогу в Маріуполя.