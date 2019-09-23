Україна - Сербія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі чоловічого чемпіонату Європи збірна України протистоятиме гранду світового волейболу збірній Сербії.

Історичний для українського волейболу матч відбудеться 24 вересня.

Початок о 21:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Україна - Сербія онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку зустрічі.

Нагадаємо, українці в 1/8 фіналу перемогли більгійців (3:2).

Загалом же цей чемпіонат Європи став історичним для чоловічого українського волейболу. Востаннє збірна України виходила в плей-оф на чемпіонатах Європи у далекому 1997 році.