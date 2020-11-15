Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

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Німеччина без проблем перемогла Україну в 5 турі Ліги націй
Вчора 23:35 5628 4
Кроуфорд - Брук: онлайн-трансляція бою за титул WBO. LIVE
Сьогодні 00:13 1187
Німеччина - Україна: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:52 3247
Іспанія вирвала нічию в Швейцарії, Франція перемогла Португалію. Результати 5 туру Ліги націй
Вчора 23:42 777
Збірна Німеччини - збірна України 3:1. Як це було
Вчора 23:30 27031
Яремчук відкриває рахунок у грі шикарним пострілом у дев'ятку
Вчора 22:04 1939
Ягупова претендує на звання MVP ігрового дня відбору на Євробаскет-2021
Вчора 18:50 422
Стролл сенсаційно виграв кваліфікацію в Туреччині, Мерседес поза ТОП-5
Вчора 18:10 420
УЄФА оштрафував Динамо за недотримання протиепідемічних заходів уболівальниками на матчі ЛЧ
Вчора 17:09 866 2
Команди живуть дуже ізольовано - Григорій Палій про матчі кваліфікації чемпіонату Європи
Вчора 14:38 633
Блоги
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу Дима Копий
13.11.2020 16:30 375
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол Андрій Твердохліб
13.11.2020 15:54 6014
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика Андрій Твердохліб
13.11.2020 15:29 969
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
13.11.2020 11:11 11199
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
12.11.2020 19:11 396
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
12.11.2020 19:00 7726
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах Valeriy Ruchka
12.11.2020 16:09 385
У США продали будинок Кобі Браянта
У США продали будинок Кобі Браянта Valeriy Ruchka
12.11.2020 15:51 1096
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.11.2020 14:07 939 1
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman Valeriy Ruchka
12.11.2020 13:29 1017
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14 Листопада 2020
23:52 Футбол Німеччина - Україна: відео голів і огляд матчу 3247
23:42 Футбол Іспанія вирвала нічию в Швейцарії, Франція перемогла Португалію. Результати 5 туру Ліги націй 777
23:35 Футбол Німеччина без проблем перемогла Україну в 5 турі Ліги націй 5628 4
23:30 Футбол Збірна Німеччини - збірна України 3:1. Як це було 27031
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Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Сьогодні 00:49 47741 2
Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Кроуфорд - Брук: онлайн-трансляція бою за титул WBO. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

  Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

  Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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