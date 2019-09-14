Марченко програв у другій грі Кубка Девіса

Перший ігровий день Кубку Девіса збірна України закінчила внічию

Джерело - Чемпіон.

У другому поєдинку протистояння Кубка Девіса Угорщина - Україна, яке проходить в Будапешті, Мартон Фучович переміг Іллю Марченка.

Матч тривав 1 годину і 40 хвилин.

Ця перемога дозволила господарям зрівняти рахунок в протистоянні за підсумками першого ігрового дня - 1:1. Доля протистояння вирішиться завтра в заключних трьох матчах.

Кубок Девіса. Європа / Африка

Будапешт (Угорщина)

Перший матч, 14 вересня

Мартон Фучович (Угорщина) - Ілля Марченко (Україна) 6:3, 6:2

Раніше, Стаховський переміг Балаша.

Нагадаємо, Світоліна програла француженці на турнірі у Китаї.