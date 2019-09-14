Боруссія Дортмунд - Баєр: онлайн. LIVE-трансляція

Відеотрансляція матчу четвертого туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4 туру чемпіонату Німеччини в Бундеслізі дортмундська Боруссія прийматиме леверкузенський Баєр.

Гра відбудеться 14 вересня. Початок - 16:30 за Києвом.

Пряма відеотрансляція матчу відбудеться на сервісі Megogo.

Також трансляцію гри Боруссія - Баєр онлайн можна переглянути на Чемпіоні.

Плеєр з трансляцією з'явиться за годину до початку гри.

Нагадаємо, у 3 турі Боруссія сенсаційно поступилася новочкові Бундесліги - Уніон Берлін (3:1), а Баєр розписав мирову з Гоффенгаймом (0:0).