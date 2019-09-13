Козлова - Стоянович: онлайн. LIVE-трансляція

Джерело - Чемпіон.
НОВИНИ ТЕНІСУ
В 1/4 фіналу JiangXi Open – International, який відбувається в китайському Няньчані Катерина Козлова (74) зіграє проти сербки Ніни Стоянович (134).
Гру заплановано на 13 вересня.
Орієнтовний початок не раніше 10:00 за Києвом.
Трансляція поєдинку Козлова - Стоянович можна переглянути на Чемпіоні.
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В 1/8 фіналу Козлова впевнено перемогла словенку Даніелу Якупович.
Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку гри.