Федерація зі стрибків у воду влаштувала свято для журналістів

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Дня журналіста один з кращих спортивних комплексів України - Ліко - гостинно прийняв представників ЗМІ.

Для журналістів провели екскурсію, а також розповіли про підготовку стрибунів у воду до Олімпіади та про амбітні плани федерації.

Так, захід розпочався в "сухому залі", де спортсмени основної та юніорської збірної проводять більшу частину тренувань. Тут вони проходять підготовку по хореографії, акробатики, відточують майстерність на батуті та вчать нові стрибки в спеціальному "сухому" басейні, наповненому поролоном для пом'якшення падінь.

Приємно здивував показовий виступ учнів місцевої спортивної школи - найменші спортсмени вперше виступили перед незнайомою публікою, але хвилювання зовсім не відчувалося. Потім свою програму журналістам показали чемпіонки Києва з артистичного плавання, а на завершення всіх чекав сюрприз у вигляді жартівливого номеру від тренерів та вихованців "Liko diving school". Все було весело і завзято, поки виступаючі не почали підніматися на висоту 5, потім 7 і нарешті 10 метрів. І звідти виконувалися стрибки зі шваброю, зі стільця та ​​інші, за які на тренуванні спортсменам може здорово "влетіти" від тренерів. Але іноді можна "побешкетувати" - зроблено все було майстерно, злагоджено і все обійшлося без травм і пошкоджень.

А після такої цікавої програми журналістів чекала прес-конференція, де була можливість поставити запитання президенту Федерації стрибків у воду і артистичного плавання Ігорю Лисову, головному тренеру національної збірної Тамарі Токмачевій і юній зірці команди Олексію Середі.

Серед головних новин - анонсування Ігорем Лисовим проведення в цьому році в Києві юнацького чемпіонату світу зі стрибків у воду.

"У цьому басейні ми вже провели два дорослих чемпіонати Європи, юнацький чемпіонат світу. На поточний рік у нас заплановано прийняти ще один чемпіонат світу серед юнаків. Він повинен був пройти в минулому році, але в зв'язку з пандемією коронавірусу турнір довелося перенести на рік. У перших числах грудня ми будемо раді вітати гостей на унікальних змаганнях в нашому спорткомплексі. Очікується, що приїдуть спортсмени з близько 50 країн", - повідомив Ігор Лисов.

Головний тренер збірної України зі стрибків у воду Тамара Токмачева розповіла про здобуті ліцензії на Олімпіаду, складнощі в підготовці і формуванні команди на Ігри в Токіо-2020.

"Весь план підготовки до Олімпіади у нас був скорегований у зв'язку зі скасуванням стартів. Ми не змогли перевірити наші нові програми на міжнародних стартах через їх відсутність. Наприклад, з Олексієм Середою ми на 50% змінили програму, змінили 3 стрибки з більш складними коефіцієнтами і вперше спробували їх на чемпіонаті Європи. Так спортсменів не готують, але в нашій ситуації іншого варіанту не було.

На сьогоднішній день наша збірна має 7 олімпійських ліцензій. Сподіваємося, отримати ще дві додаткові ліцензії після перерозподілу квот. Остаточно все повинно бути відомо 21 червня. Ліцензії не іменні - збірна буде сформована після чемпіонату України, який пройде в Києві з 7 по 12 червня", - сказала Тамара Токмачева.

Додамо, що під час прес-конференції "Чемпіон" отримав нагороду за плідну роботу і висвітлення змагань зі стрибків у воду протягом року.

Фото Валерія Білокрила, Чемпіон