Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Центрі водних видів спорту "Ліко" відбулася медіа-зустріч представників Федерації зі стрибків в воду з українськими ЗМІ. Журналістів ознайомили з підготовкою наших юних спортсменів, стрибуни в воду продемонстрували неперевершену театральну виставу в басейні, синхронистки влаштували показовий виступ, після чого відбувся пресбрифінг за участю президента Федерації Ігоря Лисова, головної тренерки збірної Тамари Токмачової, заступниці Міністра молоді та спорту Ніни Уманець і нашої юної надії на Іграх в Токіо Олексія Середи.

Президент федерації Ігор Лисов отримав нагороду від нашої легенди спортивної журналістики, президента Реєстру рекордів України Валентина Щербачова. Враховуючи, що незабаром День журналіста, керівництво федерації привітало й ЗМІ. Приємно, що нагороду отримала і редакція нашого сайту.

Фото Валерія Білокрила, Чемпіон

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