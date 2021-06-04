 Середа: У Токіо постараюсь завоювати медаль | Стрибки у воду | Champion.com.ua
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Середа: У Токіо постараюсь завоювати медаль

Сьогодні 14:30 75 0
Середа: У Токіо постараюсь завоювати медаль

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України зі стрибків в воду 15-річний Олексій Середа ставить собі за мету боротися за медаль на Олімпійських іграх у Токіо, які розпочнуться 23 липня.

Про свої амбітні плани Середа розповів під час зустрічі з вітчизняними ЗМІ.

"На цю Олімпіаду я ставлю ціль гарно, чисто виконати стрибки, мінімум вийти у фінал і постаратись завоювати медаль. Важко буде боротися з китайськими спортсменами. Мені здається, вони більше нічим крім стрибків не займаються в житті (сміється)", - сказав Середа.

Також спортсмен повідомив, що змінив свою програму на 50%.

Нагадаємо, у 2019 році Олексій Середа став наймолодшим в історії чемпіоном Європи у стрибках із 10-метрової вишки. Відео феноменального стрибка нашого вундеркінда дивіться ТУТ.

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