 Середа: Змінив свою програму на 50 відсотків | Стрибки у воду | Champion.com.ua
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Середа: Змінив свою програму на 50 відсотків

Сьогодні 14:13 131 0
Середа: Змінив свою програму на 50 відсотків

Джерело - Чемпіон.

Юний український стрибун в воду Олексій Середа зробив зміни в своїй програмі, з якою він змагатиметься на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це розповів сам спортсмен під час зустрічі з журналістами.

"Ми з тренерами змінили на 50% програму – 3 з 6 стрибків. Вона не сама крута в світі, але якщо виконати її чисто, то боротись можна. Зараз намагаюсь відточити її, здається, мені вдається з нею впоратись. Більша частина конкурентів не змінила програми. Вони їх виконуюсь довгий час, вони у них добре відточені, тому мені з ними непросто змагатись", - зазначив Середа.

15-річний Олексій Середа виступить на Олімпійських іграх в індивідуальних змаганнях на 10-метровій вишці, а також, з великою вірогідністю, у синхронних стрибках у тій же дисципліні.

Олімпійські Ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня в Токіо.

Нагадаємо, напередодні в Києві відбувся медіа-захід, який організувала Федерація зі стрибків в воду.

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