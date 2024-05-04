Ванкувер мінімально переміг Нешвілл, Вегас здолав Даллас: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 4 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі першого раунду плей-оф.
Вегас вдома здолав Даллас і зрівняв рахунок у серії. Вирішальний поєдинок відбудеться 6 травня в Далласі. Початок — о 02:30 за київським часом.
В іншому поєдинку Ванкувер на виїзді мінімально переміг Нешвілл та закрив серію плей-оф з рахунком 4:2.
Серії тривають до чотирьох перемог однієї з команд.
НХЛ — Перший раунд плей-оф
4 травня
Нешвілл — Ванкувер 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Рахунок у серії — 2:4
Ванкувер вийшов до наступного раунду.
Вегас — Даллас 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Рахунок у серії — 3:3
Наступна гра пройде 6 травня в Далласі.
Сітка плей-оф
Нагадаємо, напередодні Торонто обіграв Бостон та зрівняв рахунок в серії плей-оф НХЛ.