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Ванкувер мінімально переміг Нешвілл, Вегас здолав Даллас: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 08:55 58 0
Ванкувер мінімально переміг Нешвілл, Вегас здолав Даллас: результати матчів плей-оф НХЛ
#Ванкувер, #Вегас, #Даллас, #Нешвілл, #NHL

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 4 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі першого раунду плей-оф.

Вегас вдома здолав Даллас і зрівняв рахунок у серії. Вирішальний поєдинок відбудеться 6 травня в Далласі. Початок — о 02:30 за київським часом.

В іншому поєдинку Ванкувер на виїзді мінімально переміг Нешвілл та закрив серію плей-оф з рахунком 4:2.

Серії тривають до чотирьох перемог однієї з команд.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
4 травня
Нешвілл — Ванкувер 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Рахунок у серії — 2:4

Ванкувер вийшов до наступного раунду.

Вегас — Даллас 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Рахунок у серії — 3:3

Наступна гра пройде 6 травня в Далласі.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, напередодні Торонто обіграв Бостон та зрівняв рахунок в серії плей-оф НХЛ.

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