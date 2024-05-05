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Бостон в овертаймі дотиснув Торонто в плей-оф НХЛ

Сьогодні 10:10 118 0
Бостон в овертаймі дотиснув Торонто в плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 5 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) Бостон переміг Торонто у матчі першого раунду плей-оф.

Команди обмінялися закинути шайбами у третьому періоді, а в овертаймі Бостон вирвав перемогу. Бостон вийшов до наступного раунду, в якому зіграє з Флоридою.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
5 травня

Бостон - Торонто 2:1 ОВ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 49:01 Нюландер - 3 (Меттьюз, Бертуцці) - 0:1, 50:22 Ліндхольм - 1 (ван Рімсдайк, Бразо) - 1:1, в овертаймі 01:54 Пастрнак - 3 (Ліндхольм, Карло) - 2 :1

Рахунок у серії — 4:3

Сітка плей-оф

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