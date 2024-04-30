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Флорида розгромила Тампу та вийшла до другого раунду, Даллас зрівняв рахунок у серії з Вегасом: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 08:10 138 0
Флорида розгромила Тампу та вийшла до другого раунду, Даллас зрівняв рахунок у серії з Вегасом: результати матчів плей-оф НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 30 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися дві гри першого раунду плей-оф.

Торішній фіналіст Флорида завдяки дублям фіна Алєксандра Баркова та канадця Картера Верхейге розгромно перемогла Тампу та вийшла до другого раунду, а Даллас завдяки перемозі зрівняв рахунок у протистоянні з володарем Кубку Стенлі Вегасом.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
30 квітня
Флорида — Тампа-Бей 6:1 (0:0, 2:1, 4:0)
Рахунок у серії — 4:1

Флорида вийшла до наступного раунду.

Вегас — Даллас 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Рахунок у серії — 2:2

Наступна гра відбудеться 2 травня у Далласі.

Сітка плей-оф

Напередодні Рейнджерс обіграли Вашингтон і вийшли до другого раунду плей-оф, Колорадо Натана Маккіннона розгромив Вінніпег.

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