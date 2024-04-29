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Макдевіду підкорилося нове особисте досягнення

Сьогодні 12:02 114 0
Макдевіду підкорилося нове особисте досягнення
Фото: Twitter/@EdmontonOilers
#коннор макдевід, #NHL

Джерело - Сайт НХЛ.

Канадський центрфорвард і капітан Едмонтон Ойлерз Коннор Макдевід набрав 10 очок у серії плей-оф з Лос-Анджелес Кінгс й увійшов до історії Національної хокейної ліги (НХЛ), зробивши це в п'ятій серії протягом кар'єри.

Про це інформує офіційний сайт ліги.

Минулої ночі лідер Ойлерз виступив асистентом єдиної шайби в четвертому матчі серії першого раунду Кубку Стенлі з Кінгс (1:0, 3:1 у протистоянні). "Нафтовики" завдали лише 13 кидків у отвір воріт суперника.

Відео 

27-річний канадець набрав 10 (1+9) очок у чотирьох іграх поточного плей-оф та лідирує у гонці бомбардирів. Він вп'яте за кар'єру набрав 10+ очок за одну серію.

Раніше в історії НХЛ це досягнення було в семи гравців. Це Вейн Грецкі (21 серія), Марк Месс'є (8), Дені Савар (7), Маріо Лем'є (6), Джо Сакік (5), Даг Гілмор (5) та Петер Штястни (5).

Нагадаємо, чеський форвард Яромір Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі.

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