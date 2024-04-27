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Рейнджерс за крок від виходу в наступний раунд, Едмонтон розгромив Лос-Анджелес: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 09:37 141 0
Рейнджерс за крок від виходу в наступний раунд, Едмонтон розгромив Лос-Анджелес: результати матчів плей-оф НХЛ
#Ванкувер, #Вашингтон Кепіталз, #Вінніпег, #Едмонтон, #Колорадо, #Нашвілл, #НХЛ, #Рейнджерс, #Лос-Анджелес Кінгс

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 27 квітня в Національній хокейній лізі відбулося чотири гри першого раунду плей-оф.

Рейнджерс третій раз переграв Вашингтон (1:3), Едмонтон розгромив Лос-Анджелес (1:6), Колорадо виявилося сильнішим за Вінніпег (6:2), а Ванкувер вийшов уперед в серії з Нашвіллом (1:2).

Серії тривають до чотирьох перемог.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
27 квітня

Нашвілл — Ванкувер 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Рахунок у серії — 1:2

Наступна гра відбудеться 29 квітня в Нашвіллі.

Вашинготн — Рейнджерс 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Рахунок у серії — 0:3

Можливо вирішальний поєдинок відбудеться у Вашингтоні 29 квітня.

Колорадо — Вінніпег 6:2 (1:0, 0:2, 5:0)
Рахунок у серії — 2:1

Наступний матч прийматиме Колорадо 28 квітня.

Лос-Анджелес — Едмонтон 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Рахунок у серії — 1:2

Наступну зустріч команди проведуть у Лос-Анджелесі 29 квітня.

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