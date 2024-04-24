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Колорадо Макара переміг Вінніпег, Флорида в овертаймі дотиснула Тампу: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 07:50 99 0
Колорадо Макара переміг Вінніпег, Флорида в овертаймі дотиснула Тампу: результати матчів плей-оф НХЛ
#Кейл Макар, #NHL

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 23 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.

Зокрема Колорадо одного з кращих захисників ліги Кейла Макара переміг Вінніпег (5:2, рахунок у серії — 1:1), Рейнджерс вдруге здолав Вашингтон (4:3, у серії — 2:0), Флорида в овертаймі дотиснула Тампу (3:2 ОТ, рахунок у серії — 2:0), а Нешвілл виграв у Ванкувера (4:1, у серії — 1:1),

Канадець українського походження по батьковій лінії Макар відзначився в грі за клуб 2 результативними передачами.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
24 квітня
Рейнджерс — Вашингтон 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Рахунок у серії — 2:0

Наступна гра відбудеться 26 квітня у Вашингтоні.

Флорида — Тампа-Бей 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Рахунок у серії — 2:0

Наступна гра відбудеться 27 квітня у Тампі.

Вінніпег — Колорадо 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)
Рахунок у серії — 1:1

Наступна гра відбудеться 27 квітня у Денвері.

Ванкувер — Нешвілл 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Рахунок у серії — 1:1

Наступна гра відбудеться 27 квітня у Нешвіллі.

Сітка плей-оф

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