Колорадо Макара переміг Вінніпег, Флорида в овертаймі дотиснула Тампу: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 23 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.
Зокрема Колорадо одного з кращих захисників ліги Кейла Макара переміг Вінніпег (5:2, рахунок у серії — 1:1), Рейнджерс вдруге здолав Вашингтон (4:3, у серії — 2:0), Флорида в овертаймі дотиснула Тампу (3:2 ОТ, рахунок у серії — 2:0), а Нешвілл виграв у Ванкувера (4:1, у серії — 1:1),
Канадець українського походження по батьковій лінії Макар відзначився в грі за клуб 2 результативними передачами.
Наступна гра відбудеться 26 квітня у Вашингтоні.
Наступна гра відбудеться 27 квітня у Тампі.
Наступна гра відбудеться 27 квітня у Денвері.
Наступна гра відбудеться 27 квітня у Нешвіллі.
Сітка плей-оф