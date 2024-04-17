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Вашингтон виграв путівку до плей-ін в очному матчі з Філадельфією, Детройт у серії післяматчевих булітів здолав Монреаль: результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:06 134 0
Вашингтон виграв путівку до плей-ін в очному матчі з Філадельфією, Детройт у серії післяматчевих булітів здолав Монреаль: результати матчів НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

У середу, 17 квітня, відбулися вісім матчів у Національній хокейній лізі (НХЛ).

Зокрема, Детройт у серії післяматчевих булітів здолав Монреаль, а Вашингтон виграв путівку до плей-ін в очному матчі з Філадельфією, якій потрібна була перемога в основний час, тому головний тренер зняв воротаря, і команда пропустила вирішальну шайбу.

Філадельфія вчетіерте поспіль не потрапляє у плей-оф — до повторення рекорду лишився один сезон.

НХЛ регулярний чемпіонат
17 квітня

Бостон — Оттава 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Коламбус — Кароліна 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Монреаль — Детройт 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Філадельфія — Вашингтон 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Флорида — Торонто 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

Вінніпег — Сіетл 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Ванкувер — Калгарі 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Вегас — Чикаго 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

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