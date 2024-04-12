Кросбі з особистими досягненнями допоміг перемогти Піттсбургу, Меттьюз закинув 68 шайбу: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 ігор у Національній хокейній лізі (НХЛ).

Зокрема Піттсбург Сідні Кросбі в овертаймі переміг Детройт (6:5 ОТ). А дубль Остона Меттьюза (вже закинув 68 шайб) не врятував його Торонто від поразки у результативному матчі проти Нью-Джерсі (5:6).

Капітан Піттсбурга набрав три очки (1 шайба+2 передачі), що дозволило йому подолати відмітку в 1000 асистів за кар'єру (14-й гравець) і вийти на 10 сходинку за очками в історії НХЛ (1591).

НХЛ —регулярний чемпіонат

12 квітня

Баффало — Вашингтон 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Піттсбург — Детройт 6:5 ОТ (2:2, 2:1, 1:2, 1:0)

Рейнджерс — Філадельфія 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Тампа-Бей — Оттава 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Торонто — Нью-Джерсі 5:6 (2:3, 2:1, 1:2)

Флорида — Коламбус 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Айлендерс — Монреаль 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Даллас — Вінніпег 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Сіетл — Сан-Хосе 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Лос-Анджелес — Калгарі 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)