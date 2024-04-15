Головне
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ
Сьогодні 18:07 735
Рух призначив Шевчука генеральним менеджером
Сьогодні 17:47 131
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
Сьогодні 16:00 408
Коваль та Бірюк зіграли за збірну світу на Nike Hoop Summit
Сьогодні 15:20 178
Українці завоювали 12 медалей на міжнародному кваліфікаційному турнірі в Ейндховені
Сьогодні 13:24 188
Макрон прагне встановити олімпійське перемир’я на час Ігор-2024
Сьогодні 13:00 292
Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції
Сьогодні 11:40 98340
Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції
Сьогодні 11:20 396805 12
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21
Сьогодні 11:05 257
"Я б завжди намагалася врятувати життя людини — це й відрізняє нас від росіян": перша українка на Евересті втратила друга через війну, допомагає ЗСУ і фанатіє від боксу
Сьогодні 06:30 559
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 617
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 795
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 362
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 922
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1094

Жіноча збірна Канади виграла 13-й чемпіонат світу

Сьогодні 16:46 216 0
Жіноча збірна Канади виграла 13-й чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна Канади з хокею в овертаймі здобула перемогу над США у фіналі чемпіонату світу-2024.

Зустріч, яка відбулася в місті Ютіка, штат Нью-Йорк, завершилася з рахунком 6:5. Для канадійок ця перемога на ЧС стала 13-ю в історії, що є рекордним показником.

У плей-оф канадські хокеїстки здолали Швецію (5:1) та Чехію (4:0). У бронзовому фіналі чешки по булітах поступилися збірній Фінляндії.

Раніше жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу  та здобули підвищення до дивізіону ІІВ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 12879
Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024 Збірна України U-18 поступилася Іспанії у кваліфікації Євро-2024 8129
Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції Рейтинг WTA: Цуренко піднялась у загальному заліку, а Світоліна залишилася на попередній позиції 396805 12
Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції Рейтинг ATP: Сачко і Марченко покращили власні позиції 98340
Визначились пари плей-ін НБА Визначились пари плей-ін НБА 8651
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу 21630 3
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81989
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36730
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57765 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98965
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21472 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65194 1