Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна Канади з хокею в овертаймі здобула перемогу над США у фіналі чемпіонату світу-2024.

Зустріч, яка відбулася в місті Ютіка, штат Нью-Йорк, завершилася з рахунком 6:5. Для канадійок ця перемога на ЧС стала 13-ю в історії, що є рекордним показником.

У плей-оф канадські хокеїстки здолали Швецію (5:1) та Чехію (4:0). У бронзовому фіналі чешки по булітах поступилися збірній Фінляндії.

Раніше жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу та здобули підвищення до дивізіону ІІВ.