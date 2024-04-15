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Кароліна і Колорадо з різним успіхом ведуть боротьбу за Кубок Президента: результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:53 114 0
Кароліна і Колорадо з різним успіхом ведуть боротьбу за Кубок Президента: результати матчів НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

Відбулося чотири матчі у Національній хокейній лізі (НХЛ).

Зокрема Кароліна перемогла Чикаго (4:2), а Колорадо дозволив зробити камбек Вегасу (3:4 ОТ).

Обидві зазначені команди, а також Рейнджерс, Даллас і Бостон ведуть боротьбу за Кубок Президента.

Цей трофей вручають переможцю регулярного чемпіонату.

НХЛ регулярний чемпіонат
15 квітня

Сент-Луїс — Сіетл 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Вегас — Колорадо 4:3 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)

Чикаго — Кароліна 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Калгарі — Арізона 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)

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