Джерело - Чемпіон.

Відбулися 13 ігор у Національній хокейній лізі (НХЛ).

Зокрема Вінніпег закинув сім шайб без відповіді у ворота Колорадо. А Бостон у близькій зустрічі виграв у Піттсбурга.

НХЛ —регулярний чемпіонат

14 квітня

Рейнджерс — Айлендерс 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 2:0)

Даллас — Сіетл 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Колорадо — Вінніпег 0:7 (0:4, 0:3, 0:0)

Філадельфія — Нью-Джерсі 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Флорида — Баффало 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Вашингтон — Тампа-Бей 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Оттава — Монреаль 5:4 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Торонто — Детройт 4:5 ОТ (1:4, 3:0, 0:0, 0:1)

Нешвілл — Коламбус 6:4 (3:1, 3:1, 0:2)

Піттсбург — Бостон 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)

Едмонтон — Ванкувер 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Лос-Анджелес — Анагайм 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Сан-Хосе — Міннесота 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)