Даллас виграв у Колорадо, Сент-Луїс переміг Анаґайм: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися дев'ять матчі у Національній хокейній лізі (НХЛ).

Зокрема у результативних зустрічах Сент-Луїс виграв у Анаґайма (6:5 Б), а Даллас переміг Колорадо (7:4).

НХЛ - регулярний чемпіонат

7 квітня

Детройт – Баффало 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Чикаго – Міннесота 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Кароліна – Коламбус 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Вашингтон – Оттава 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Сан-Хосе – Аризона 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Нью-Джерсі – Нешвілл 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Рейнджерс – Монреаль 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Анаґайм – Сент-Луїс 5:6 Б (1:2, 1:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Колорадо – Даллас 4:7 (1:2, 2:3, 1:2)