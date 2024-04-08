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Даллас виграв у Колорадо, Сент-Луїс переміг Анаґайм: результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:47 94 0
Даллас виграв у Колорадо, Сент-Луїс переміг Анаґайм: результати матчів НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

Відбулися дев'ять матчі у Національній хокейній лізі (НХЛ).

Зокрема у результативних зустрічах Сент-Луїс виграв у Анаґайма (6:5 Б), а Даллас переміг Колорадо (7:4).

НХЛ - регулярний чемпіонат
7 квітня
Детройт – Баффало 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Чикаго – Міннесота 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Кароліна – Коламбус 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Вашингтон – Оттава 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Сан-Хосе – Аризона 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
Нью-Джерсі – Нешвілл 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Рейнджерс – Монреаль 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Анаґайм – Сент-Луїс 5:6 Б (1:2, 1:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Колорадо – Даллас 4:7 (1:2, 2:3, 1:2)
Раніше ми повідомляли, що російський голкіпер, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ.
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