Даллас виграв у Колорадо, Сент-Луїс переміг Анаґайм: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися дев'ять матчі у Національній хокейній лізі (НХЛ).
Зокрема у результативних зустрічах Сент-Луїс виграв у Анаґайма (6:5 Б), а Даллас переміг Колорадо (7:4).
НХЛ - регулярний чемпіонат
7 квітня
Детройт – Баффало 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Чикаго – Міннесота 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Кароліна – Коламбус 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Вашингтон – Оттава 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Сан-Хосе – Аризона 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
Нью-Джерсі – Нешвілл 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Рейнджерс – Монреаль 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Анаґайм – Сент-Луїс 5:6 Б (1:2, 1:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Колорадо – Даллас 4:7 (1:2, 2:3, 1:2)
Раніше ми повідомляли, що російський голкіпер, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ.