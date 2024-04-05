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Вашингтон обіграв Піттсбург, Сент-Луїс поступивя Нашвіллу: результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:16 129 0
Вашингтон обіграв Піттсбург, Сент-Луїс поступивя Нашвіллу: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 9 матчів.

Регулярний чемпіонат НХЛ
5 квітня

Вашингтон - Піттсбург 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Каролін - Бостон 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Коламбус - Айлендерс 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Монреаль - Тампа-Бей 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)

Оттава - Флорида 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Вінніпег - Калгарі 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Міннесота - Колорадо 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Нашвілл - Сент-Луїс 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Сан-Хосе - Лос-Анджелес 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

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