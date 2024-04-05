Джерело - Чемпіон.
У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 9 матчів.
Регулярний чемпіонат НХЛ
5 квітня
Вашингтон - Піттсбург 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Каролін - Бостон 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Коламбус - Айлендерс 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Монреаль - Тампа-Бей 4:7 (1:2, 1:4, 2:1)
Оттава - Флорида 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
Вінніпег - Калгарі 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Міннесота - Колорадо 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Нашвілл - Сент-Луїс 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Сан-Хосе - Лос-Анджелес 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)