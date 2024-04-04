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Доброго ранку: хокеїсти влаштували масову бійку на 2-й секунді матчу НХЛ

Сьогодні 10:01 193 0
Доброго ранку: хокеїсти влаштували масову бійку на 2-й секунді матчу НХЛ
#Рейнджерс, #Нью-Джерсі

Джерело - Чемпіон.

Вночі відбулося безумство на 2-й секунді матчу між Нью-Йорк Рейнджерс і Нью-Джерсі Девілз у Національній хокейній лізі (НХЛ).

На початку гри, відразу після стартового вкидання, сталася масова бійка за участю всіх хокеїстів на майданчику, окрім голкіперів.

Всі учасники перфомансу для вболівальників отримали по 5 хвилин штрафу.

Такий "махач" повторився між командами через 12 років. У березні 2012-го "рейнджери" та "дияволи" так само почали гру "регулярки".

У близькому поєдинку Рейнджерс перемогли Ньо-Джерсі — 4:3.

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