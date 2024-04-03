Джерело - Чемпіон.
У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 8 матчів.
Регулярний чемпіонат НХЛ
3 квітня
Баффало - Вашингтон 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Монреаль - Флорида 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)
Нью-Джерсі – Піттсбург – 3:6 (1:1, 2:0, 0:5)
Айлендерс – Чикаго – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Нешвілл – Бостон – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Міннесота – Оттава – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Калгарі – Анахайм – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Вегас – Ванкувер – 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Нагадаємо, лідер Піттсбурга Сідні Кросбі повторив унікальний рекорд.