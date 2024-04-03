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Баффало розгромив Вашингтон, Піттсбург переміг Ньо-Джерсі: результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:07 66 0
Баффало розгромив Вашингтон, Піттсбург переміг Ньо-Джерсі: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 8 матчів.

Регулярний чемпіонат НХЛ
3 квітня

Баффало - Вашингтон 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Монреаль - Флорида  5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Нью-Джерсі – Піттсбург – 3:6 (1:1, 2:0, 0:5)

Айлендерс – Чикаго – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Нешвілл – Бостон – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Міннесота – Оттава – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Калгарі – Анахайм – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Вегас – Ванкувер – 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Нагадаємо, лідер Піттсбурга Сідні Кросбі повторив унікальний рекорд.

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