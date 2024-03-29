Кременчук - Сокіл 2:3: огляд заключного матчу фінальної серії плей-оф чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Столичний Сокіл вирвав перемогу в ХК Кременчук в заключному матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату з хокею сезону-2023/24 і став чемпіоном України.

Огляд

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, фінал

Четвертий матч, 29 березня

Кременчук - Сокіл 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Фінальний рахунок у серії 0:4

Шайби: 1:0 - 12:34 Лялька, 1:1 - 16:50 Чердак, 1:2 - 25:20 Жеребко, 1:3 - 47:55 Чердак, 2:3 - 53:29 Тимченко

Нагадаємо, 28 березня поєдинок було перервано та перенесено через ракетну небезпеку, яку оголосили за 7 хвилин 20 секунд до кінця.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.

У півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3).