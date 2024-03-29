Головне
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024
Сьогодні 12:13 4100
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сьогодні 11:33 4732
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію
Сьогодні 10:42 11366
Російські команди вилетіли на чвертьфінальній стадії PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Сьогодні 10:05 241
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі
Сьогодні 09:41 3146 1
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання
Вчора 23:08 7818
Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги
Вчора 21:20 398
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Вчора 20:21 1351
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Вчора 19:01 2467
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Вчора 18:33 676
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:45 296
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:54 334
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 10:45 292
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 09:00 309
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 08:40 325

Кременчук - Сокіл 2:3: огляд заключного матчу фінальної серії плей-оф чемпіонату України

Сьогодні 15:47 174 0
Кременчук - Сокіл 2:3: огляд заключного матчу фінальної серії плей-оф чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Столичний Сокіл вирвав перемогу в ХК Кременчук в заключному матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату з хокею сезону-2023/24 і став чемпіоном України.

Огляд

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, фінал
Четвертий матч, 29 березня

Кременчук - Сокіл 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Фінальний рахунок у серії 0:4

Шайби: 1:0 - 12:34 Лялька, 1:1 - 16:50 Чердак, 1:2 - 25:20 Жеребко, 1:3 - 47:55 Чердак, 2:3 - 53:29 Тимченко

Нагадаємо, 28 березня поєдинок було перервано та перенесено через ракетну небезпеку, яку оголосили за 7 хвилин 20 секунд до кінця.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.

У півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3).

Коментарі ()
Популярне зараз
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій 28351
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 11601 3
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя 4732
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання 7818
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію 11366
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 4100
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117804
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321329
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51665
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36308 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57247 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30093 2