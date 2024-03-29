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Торонто розгромив Вашингтон, Едмонтон обіграв Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:50 102 0
Торонто розгромив Вашингтон, Едмонтон обіграв Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 14 матчів.

Регулярний чемпіонат НХЛ
29 березня

Монреаль - Філадельфія 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Оттава - Чикаго 2:0 (2:0,0:0,1:0)

Піттсбург - Коламбус 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Торонто - Вашингтон 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Флорида - Айлендерс 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Кароліна - Детройт 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Вінніпег - Вегас 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Міннесота - Сан-Хосе 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Сент-Луїс - Калгарі 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Едмонтон - Лос-Анджелес 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Колорадо - Рейнджерс 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, ОТ - 0:0, буліти - 0:2)

Аризона - Нешвілл 8:4 (2:2, 4:1, 2:1)

Ванкувер - Даллас 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Сіетл - Анагайм 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Раніше нападник Колорадо встановив історичний рекорд НХЛ.

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