Торонто розгромив Вашингтон, Едмонтон обіграв Лос-Анджелес: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 14 матчів.
Монреаль - Філадельфія 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Оттава - Чикаго 2:0 (2:0,0:0,1:0)
Піттсбург - Коламбус 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Торонто - Вашингтон 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Флорида - Айлендерс 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Кароліна - Детройт 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
Вінніпег - Вегас 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Міннесота - Сан-Хосе 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Сент-Луїс - Калгарі 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
Едмонтон - Лос-Анджелес 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Колорадо - Рейнджерс 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, ОТ - 0:0, буліти - 0:2)
Аризона - Нешвілл 8:4 (2:2, 4:1, 2:1)
Ванкувер - Даллас 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Сіетл - Анагайм 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Раніше нападник Колорадо встановив історичний рекорд НХЛ.