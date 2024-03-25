Джерело - Чемпіон.
У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 10 матчів.
Колорадо видав неймовірний камбек у грі проти Піттсбурґа. "Лавини" програвали 0:4, але відігралися та перемогли в овертаймі - 5:4.
Монреаль на виїзді без особливого опору розібрався з Сіетлом (5:1). Долю поєдинка було вирішено вже у першому періоді - 4:0.
Нападник Флориди Сем Райнхарт оформив дубль у матчі проти Філадельфії та вже закинув 50 шайб у регулярному чемпіонаті. Аналогічне досягнення у форварда Едмонтона Зака Хаймана. Ойлерз програли Оттаві, але гравець провів ювілейну шайбу. Обидва на 8 голів відстають від лідера сезону Остона Меттьюза з Торонто.
Регулярний чемпіонат НХЛ
25 березня
Вашингтон - Вінніпеґ 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Колорадо - Піттсбурґ 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)
Айлендерс - Нью-Джерсі 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Кароліна - Торонто 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Оттава - Едмонтон 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Філадельфія - Флорида 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Аризона - Даллас 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Анаґайм - Тампа-Бей 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Калґарі - Баффало 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Сіетл - Монреаль 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)