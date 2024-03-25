Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги було зіграно 10 матчів.

Колорадо видав неймовірний камбек у грі проти Піттсбурґа. "Лавини" програвали 0:4, але відігралися та перемогли в овертаймі - 5:4.

Монреаль на виїзді без особливого опору розібрався з Сіетлом (5:1). Долю поєдинка було вирішено вже у першому періоді - 4:0.

Нападник Флориди Сем Райнхарт оформив дубль у матчі проти Філадельфії та вже закинув 50 шайб у регулярному чемпіонаті. Аналогічне досягнення у форварда Едмонтона Зака Хаймана. Ойлерз програли Оттаві, але гравець провів ювілейну шайбу. Обидва на 8 голів відстають від лідера сезону Остона Меттьюза з Торонто.

Регулярний чемпіонат НХЛ

25 березня