Едмонтон знищив Баффало, Анахайм розгромив Чикаго: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату НХЛ були зіграні одинадцять матчів.
- Сокіл із сухим рахунком переміг Кременчук в першому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України
Регулярний чемпіонат НХЛ
22 березня
Бостон - Рейнджерс 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Детройт - Айлендерс 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
Кароліна - Філадельфія 3:2 (ОТ) (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Нью-Джерсі - Вінніпег 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Оттава - Сент-Луїс 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Флорида - Нешвілл 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Едмонтон - Баффало 8:3 (1:2, 2:1, 5:0)
Анахайм - Чикаго 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Ванкувер - Монреаль 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Вегас - Сіетл 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Сан-Хосе - Тампа-бей 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)