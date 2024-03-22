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Едмонтон знищив Баффало, Анахайм розгромив Чикаго: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:19 121 0
Едмонтон знищив Баффало, Анахайм розгромив Чикаго: результати матчів НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату НХЛ були зіграні одинадцять матчів.

Регулярний чемпіонат НХЛ
22 березня

Бостон - Рейнджерс 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Детройт - Айлендерс 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Кароліна - Філадельфія 3:2 (ОТ) (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Нью-Джерсі - Вінніпег 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Оттава - Сент-Луїс 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Флорида - Нешвілл 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Едмонтон - Баффало 8:3 (1:2, 2:1, 5:0)

Анахайм - Чикаго 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Ванкувер - Монреаль 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Вегас - Сіетл 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Сан-Хосе - Тампа-бей 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

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