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Рейнджерс поступився Вінніпегу, Нью-Джерсі обіграв Піттсбург: результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:22 143 0
Рейнджерс поступився Вінніпегу, Нью-Джерсі обіграв Піттсбург: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату НХЛ відбулися 13 матчів.

Регулярний чемпіонат НХЛ
20 березня

Бостон - Оттава 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Детройт - Коламбус 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Нью-Джерсі - Піттсбург 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Рейнджерс - Вінніпег 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Філадельфія - Торонто 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Айлендерс - Кароліна 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Нашвілл - Сан-Хосе 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)

Сент-Луїс - Колорадо 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Едмонтон - Монреаль 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Анагайм - Міннесота 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Ванкувер - Баффало 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Вегас - Тампа-Бей 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Лос-Анджелес - Чикаго 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

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