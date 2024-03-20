Джерело - Чемпіон.
У межах чергового ігрового дня регулярного чемпіонату НХЛ відбулися 13 матчів.
Регулярний чемпіонат НХЛ
20 березня
Бостон - Оттава 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Детройт - Коламбус 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Нью-Джерсі - Піттсбург 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Рейнджерс - Вінніпег 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Філадельфія - Торонто 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
Айлендерс - Кароліна 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Нашвілл - Сан-Хосе 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)
Сент-Луїс - Колорадо 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Едмонтон - Монреаль 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Анагайм - Міннесота 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Ванкувер - Баффало 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Вегас - Тампа-Бей 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
Лос-Анджелес - Чикаго 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)