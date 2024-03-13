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Флорида обіграла Даллас, Рейнджерс здолав Кароліну: результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:52 127 0
Флорида обіграла Даллас, Рейнджерс здолав Кароліну: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
13 березня

Баффало - Детройт 7:3 (4:1, 3:1, 0:1)

Кароліна - Рейнджерс 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Монреаль - Коламбус 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Оттава - Піттсубрг 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Філадельфія - Сан-Хосе 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Даллас - Флорида 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Міннесота - Аризона 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Чикаго - Анагайм 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)

Калгарі - Колорадо 2:6 (2:1, 0:5, 0:0)

Сіетл - Вегас 4:5 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 0:1)

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