Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
13 березня
Баффало - Детройт 7:3 (4:1, 3:1, 0:1)
Кароліна - Рейнджерс 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Монреаль - Коламбус 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Оттава - Піттсубрг 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Філадельфія - Сан-Хосе 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Даллас - Флорида 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)
Міннесота - Аризона 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Чикаго - Анагайм 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)
Калгарі - Колорадо 2:6 (2:1, 0:5, 0:0)
Сіетл - Вегас 4:5 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 0:1)