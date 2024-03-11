Бедард названий фаворитом на приз найкращому новачку сезону НХЛ

Топ-вибір минулого драфту прогнозовано перший

Джерело - NHL.

Центрфорвард Чикаго Коннор Бедард став головним претендент на "Колдер Трофі" після трьох чвертей сезону-2023/24 Національної хокейної ліги.

Офіційний сайт НХЛ провів голосування для визначення кандидатів на приз найкращому новачкові ліги.

У ньому взяли участь 14 авторів сайту. Кожен із журналістів називав свою п'ятірку кандидатів, бали нараховувалися за схемою 5-4-3-2-1.

Перше місце посів 18-річний форвард Бедард. Перший номер драфту-2023 лідирує серед новачків за очками та голами, набравши 46 (17+29) балів у 51 грі за показнику корисності "мінус 37". Він отримав 66 балів та 10 перших місць.

Відзначимо, що друге місце у опитуванні посів 21-річний захисник Міннесоти Брок Фейбер (37 очок у 65 іграх, 6+31, корисність "+5"). У нього 56 балів та 3 перші місця.

Нагадаємо, із результатами та оглядами зустрічей минулого ігрового дня у НХЛ можна ознайомитися за посиланням.