Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Вчора 05:04 1950
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 10:24 325
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 376
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Вчора 21:02 321
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Вчора 20:38 386
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Вчора 19:22 337
Дніпро завоював Кубок України-2024
Вчора 19:18 350
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Вчора 18:49 4537 2
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Вчора 12:28 4612 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Вчора 11:50 8006
Прямі трансляції

Бедард названий фаворитом на приз найкращому новачку сезону НХЛ

Топ-вибір минулого драфту прогнозовано перший
Сьогодні 11:56 88 0
Бедард названий фаворитом на приз найкращому новачку сезону НХЛ
#NHL, #Коннор Бедард

Джерело - NHL.

Центрфорвард Чикаго Коннор Бедард став головним претендент на "Колдер Трофі" після трьох чвертей сезону-2023/24 Національної хокейної ліги.

Офіційний сайт НХЛ провів голосування для визначення кандидатів на приз найкращому новачкові ліги.

У ньому взяли участь 14 авторів сайту. Кожен із журналістів називав свою п'ятірку кандидатів, бали нараховувалися за схемою 5-4-3-2-1.

Перше місце посів 18-річний форвард Бедард. Перший номер драфту-2023 лідирує серед новачків за очками та голами, набравши 46 (17+29) балів у 51 грі за показнику корисності "мінус 37". Він отримав 66 балів та 10 перших місць.

Відзначимо, що друге місце у опитуванні посів 21-річний захисник Міннесоти Брок Фейбер (37 очок у 65 іграх, 6+31, корисність "+5"). У нього 56 балів та 3 перші місця.

Нагадаємо, із результатами та оглядами зустрічей минулого ігрового дня у НХЛ можна ознайомитися за посиланням.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань Фельфнер виграв Кубок Європи з метань 4537 2
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 9570
Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву 1596
Циганков пройде МРТ-обстеження: прогнози лікарів Жирони невтішні Циганков пройде МРТ-обстеження: прогнози лікарів Жирони невтішні 774
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 4612 2
Бенфіка не дозволила гравцю поїхати у збірну України Бенфіка не дозволила гравцю поїхати у збірну України 671
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 158028
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28429
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37331
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60236
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46987 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11152