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Воротар українського походження - серед фаворитів на званння найкращого на позиції в НХЛ

Він народився у Канаді
Сьогодні 16:18 163 0
Воротар українського походження - серед фаворитів на званння найкращого на позиції в НХЛ
Фото - Jeff Vinnick
#Тетчер Демко, #NHL

Джерело - Чемпіон.

Канадський голкіпер українського походження Тетчер Демко названий серед головних претендентів на "Везина Трофі" НХЛ.

Про це повідомляє ESPN.

Приз дають найкращому воротареві за підсумками регулярного чемпіонату НХЛ. 

Авторитетне видання провело анонімне опитування серед представників Асоціації професійних хокейних журналістів та розповіло про його результати.

Головним фаворитом став Коннор Хеллібак із Вінніпега.

Другим було названо Тетчера Демко з Ванкувера, а третім - Якоба Маркстрема (Калгарі).

Із результатами та оглядами матчів минулого ігорового дня НХЛ можна ознайомитися за цим посиланням.

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