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Сокіл програв Київ Кепіталз у другому матчі півфінальної серії чемпіонату України

Сьогодні 18:16 120 0
Сокіл програв Київ Кепіталз у другому матчі півфінальної серії чемпіонату України
#Сокіл, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, у другому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею Сокіл поступився команді Київ Кепіталз. Гра завершилася з рахунком 3:2. 

У складі переможців дубль оформив Панченко. У першому періоді зустрічі команди обмінялися забитими голами. На старті другого періоду гри Сокіл вийшов вперед. Але от третій період краще вдався гравцям Київ Кепіталз - шайби Панченка і Бернікса принесли їм вольову перемогу.

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Сокіл святкував впевнену перемогу з рахунком 4:0.  То ж рахунок у серії став рівним - 1:1.

Наступну гру в півфінальному протистоянні Сокіл та Київ Кепіталз зіграють 6 березня. Початок о 18:00.

Завтра, 4 березня, відбудеться другий матч півфінального протистояння Кременчук - Дніпро. Початок гри о 18:00.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал. 
Другий матч, 3 березня

Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – Захаров (Благий, Янішевський, - більш.), 10:01. 1:1 – Панченко, 18:05. 2:1 – Захаров (Толстушко, - більш.), 20:48. 2:2 – Панченко (Черненко, Берднікс), 43:30. 2:3 – Берднікс (Куцевич), 51:26

Рахунок у серії 1:1

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