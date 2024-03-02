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Українець Михайло Ковальчук став чемпіоном Польщі U20

У фінальному матчі його команда розгромила суперника
Сьогодні 12:12 165 0
Українець Михайло Ковальчук став чемпіоном Польщі U20
Фото: Федерація хокею України, Фейсбук
#Польща, #хокей, #Михайло Ковальчук

Джерело - Федерація хокею України.

19-річний кандидат до національної хокейної збірної України Михайло Ковальчук здобув "золото" польського молодіжного чемпіонату U20 у складі команди "Напшуд Янув".

Про це повідомляє Федерація хокею України.

У фінальному матчі команда українця зустрілась із "Полонією Битом" і перемогла з рахунком 7:3.

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Зазначається, що 6 березня "Напшуд" розпочне боротьбу у раунді плей-офф. Однак це не єдина можливість українця здобути ще одне чемпіонство нинішнього сезону. Основна команда українського нападника - "Катовіце" стартувала у плей-офф чемпіонату Польщі у статусі переможця регулярного сезону.

У першому матчі хокеїсти "Катовіце" обіграли "Заглембє" - 5:2.

Нагадаємо, напередодні Сокіл з рахунком 4:0 розгромив Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України.

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