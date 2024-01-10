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Визначився склад збірної України перед олімпійською кваліфікацією

8-11 лютого національна збірна України візьме участь в кваліфікації для участі в Олімпійських іграх-2026.
Сьогодні 18:24 201 0
Визначився склад збірної України перед олімпійською кваліфікацією

Джерело - fhu.com.ua.

Головний тренер збірної України Дмитро Христич назвав склад збірної України перед олімпійською кваліфікацією.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ

У лютому збірна України з хокею візьме участь у кваліфікації для участі в Олімпійських іграх-2026. Україна змагатиметься в групі J з Естонією, Південною Кореєю та Польщею.

Перед початком турніру, 6 лютого, наша команда зіграє товариський матч проти збірної Кореї. За підсумками збору тренерський штаб відбере 23 хокеїсти: 3 воротарі та 20 польових гравців.

Розширений список із 37 хокеїстів:

Воротарі: Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва - "Сокіл"), Кирило Кучер ("Кременчук"), Едуард Захарченко ("Дніпро"), Сергій Писаренко ("Каунас", Литва);

Оборонці: Іван Сисак ("Дунайварош", Угорщина), Пилип Пангелов-Юлдашев ("Подхале", Польща), Євген Ратушний, Гліб Варава (обидва - "Дніпро"), Віталій Андрейків ("Заглембє", Польща), Олексій Дахновський ("Кошице" U-20, Словаччина), Всеволод Толстушко ("Сокіл"), Ігор Мережко ("Спишска-Нова", Словаччина), Денис Матусевич ("Кременчук"), Артем Гребеник ("Кеттеря", Фінляндія), Володимир Волков ("Слован", Словаччина), Артур Чолач ("Су-Фолс Стампід", США);

Нападники: Олександр Пересунько ("Попрад", Словаччина), Андрій Денискін ("Унія Освенцим", Польща), Фелікс Морозов ("Морзін-Авор'я", Франція), Михайло Ковальчук ("Катовіце", Польща), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Олексій Янішевський, Володимир Чердак (усі - "Сокіл"), Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (обидва - "Кременчук"), Ілля Коренчук ("Тихи", Польща), Даніїл Трахт ("Лукко", Фінляндія), Олексій Ворона (НК 95, Словаччина), Євген Фадєєв ("Снекпойнт Лімбург", Нідерланди), Владислав Куцевич, Ярослав Панченко (обидва - "Київ Кепіталз", Микита Сидоренко ("Дніпро"), Іларіон Купріянов ("Дукла", Чехія).

Кваліфікаційний турнір відбудеться 8-11 лютого.

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