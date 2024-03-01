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Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 4:0: огляд матчу плей-оф чемпіонату України

Сьогодні 22:14 92 0
Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 4:0: огляд матчу плей-оф чемпіонату України
#Сокіл, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у першому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею Сокіл святкував впевнену перемогу над командою Київ Кепіталз. Гра завершилася з рахунком 4:0. 

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Наступну гру в півфінальному протистоянні Сокіл та Київ Кепіталз зіграють 3 березня. Початок о 16:00.

Завтра, 2 березня, відбудеться перший матч півфінального протистояння Кременчук - Дніпро. Початок гри о 19:00.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал. 
Перший матч, 1 березня

Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 30:04 - Бондарєв, 2:0 - 33:40 Бондарєв, 3:0 - 36:29 Качан, 4:0 - 45:09 Мазур

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