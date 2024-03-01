Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у першому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею Сокіл святкував впевнену перемогу над командою Київ Кепіталз. Гра завершилася з рахунком 4:0.

Обидва суперники підійшли до плей-оф у найоптимальнішому вигляді. Лазарети команд порожні, а отже тренери мають змогу викласти всі козирі. Гравці Сокола у другій половині гри змогли схилити шальки терезів на свою користь, закинувши аж чотири шайби.

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Нагадаємо, що у регулярному чемпіонаті чинні чемпіони виграли п’ять з шести матчів. Але тільки один завершився з перевагою більшою, ніж в одну шайбу (4:2), долю ще двох зустрічей вирішили серії булітів.

Наступну гру в півфінальному протистоянні Сокіл та Київ Кепіталз зіграють 3 березня. Початок о 16:00.

Завтра, 2 березня, відбудеться перший матч півфінального протистояння Кременчук - Дніпро. Початок гри о 19:00.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, півфінал.

Перший матч, 1 березня

Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 30:04 - Бондарєв, 2:0 - 33:40 Бондарєв, 3:0 - 36:29 Качан, 4:0 - 45:09 Мазур

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